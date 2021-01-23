17 прививок за день: темпы вакцинации второй дозой вакцин в Латвии остаются низкими

Темпы вакцинации второй дозой вакцин от Covid-19 остаются низкими. В пятницу прививки сделали 17 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

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Этап вакцинации второй дозой вакцины от коронавируса начался на этой неделе.

В понедельник вторую дозу получил 571 человек, во вторник — 804, в среду — 750, в четверг — 13, а пятницу — 17. NVD ранее отмечала, что информация может быть скорректирована, так как по закону данные о вакцинации должны быть введены в систему E-veselība в течение пяти рабочих дней.

В целом за прошедшие сутки привито 213 человек, из них 196 получили первую дозу вакцины.

С начала вакцинации в конце декабря первую прививку от Covid-19 сделал 16 741 человек, обе прививки — 2155 человек. Первыми вакцинацию в Латвии проходят медики. До вчерашнего дня для вакцинации использованы 17 724 вакцины BioNTech и Pfizer и 1172 вакцины Moderna.