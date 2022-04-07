18-летние жители могут подать заявку на бесплатное путешествие по Европе

Шестой год подряд 18-летние граждан ЕС могут получить бесплатное путешествие по Европе — в рамках программы Европейского Союза DiscoverEU. В этом году такая возможность достанется 70 тысячам молодых европейцев. Подать заявку на участие в конкурсе можно, начиная с сегодняшнего дня, с 7 до 21 апреля.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Цель инициативы DiscoverEU — позволить молодым людям исследовать культурное разнообразие Европейского Союза и насладиться доступной свободой передвижения и встретить новых друзей. В этом году молодые люди из Латвии смогут претендовать на 145 билетов.

С 7 апреля с 13:00 по 21 апреля заявку на участие в конкурсе могут подать молодые люди, которые родились в период с 1 июля 2003 года по 30 июня 2004 года и являются гражданами или постоянными жителями одной из стран Европейского Союза, а также Исландии, Лихтенштейна, Северной Македонии, Норвегии, Сербии и Турции. Молодые люди из Украины также смогут подать заявку на путешествие при наличии вида на жительство в одной из упомянутых стран. Подать заявку можно на портале европейской молодежи.

Чтобы присоединиться к программе, нужно будет:

Указать номер удостоверения личности, паспорта или вида на жительство;

Начать путешествие в одной из 27 стран Европейского Союза, 6 третьих стран, которые участвуют в программе Erasmus+ или в одной из 13 заморских территорий ЕС;

Путешествовать от одного дня до одного месяца в период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года;

Стать вестником программы DiscoverEU.



Молодые люди также должны будут ответить на пять вопросов викторины о Европейском Союзе и различных молодежных инициативах ЕС, а также на один дополнительный вопрос. Жюри отберет ответы, наиболее близкие к правильному.

Результаты конкурса претенденты получать на почту до 15 мая 2022 года. Победители получат карту для путешествий и смогут отправится в путь в период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года. Программа оплатит билеты на путешествия, но участники должны будут самостоятельно позаботиться о жилье, питании и страховке. У участников будет скидочная карта DiscoverEU, которая дает скидки на продукты, ночлег, общественный транспорт и развлечения.

В путешествие можно будет отправиться самостоятельно, или в компании с 5 друзьями, если друзья также соответствуют критериям отбора. Участники с инвалидностью или другими особенностями здоровья, которые затрудняют путешествие, могут претендовать на дополнительную поддержку.

В конце апреля Национальное молодежное агентство проведет для участников программы подготовительные семинары.

С 2018 года заявку на бесплатное путешествие по Европе подали 4006 молодых людей из Латвии, бесплатные билеты получили 519 человек.