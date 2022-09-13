18-летние жители могут подать заявку на бесплатную поездку по Европе

Уже в седьмой раз 18-летние граждане ЕС могут получить бесплатное путешествие по Европе в рамках программы Европейского Союза DiscoverEU. В этом году конкурс проходит уже во второй раз и еще 35 тысяч молодых европейцев могут претендовать на билеты. Подать заявку на участие в конкурсе можно с 11 по 25 октября.

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Заявки с 11 октября до 25 октября 13:00 по местному времени могут подать молодые люди, которые родились в период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2004 года (включительно) и являются гражданами или постоянными жителями одной из стран Европейского Союза, а также Исландии, Лихтенштейна, Северной Македонии, Норвегии, Сербии и Турции. Это можно сделать на портале европейской молодежи.

18-летние граждане Украины также могут претендовать на бесплатные поездки по Европе, если у них есть вид на жительство в одной из вышеперечисленных групп стран.

Цель инициативы DiscoverEU — позволить молодым людям исследовать культурное разнообразие Европейского Союза и насладиться доступной свободой передвижения и встретить новых друзей.

С 2018 года 4483 молодых человека из Латвии подали заявки на бесплатные билеты для путешествия по Европе, и 697 молодых людей из Латвии получили билет. В весеннем туре 2022 года по всей Европе заявки подали 68 800 молодых людей, 35 010 получили поездки. Из Латвии заявки подали 477 человек, а 178 получили билеты.

Чтобы присоединиться к программе, нужно будет:

Указать номер удостоверения личности, паспорта или вида на жительство;

Начать путешествие в одной из 27 стран Европейского Союза, 6 третьих стран, которые участвуют в программе Erasmus+ или в одной из 13 заморских территорий ЕС;

Путешествовать от одного дня до одного месяца в период с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года

Стать вестником программы DiscoverEU.

Молодые люди также должны будут ответить на пять вопросов викторины о Европейском Союзе и различных молодежных инициативах ЕС, а также на один дополнительный вопрос. Жюри отберет ответы, наиболее близкие к правильному.

Результаты конкурса претенденты получат на электронную почту. Победители получат карту для путешествий и смогут отправится в путь в период с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года. Программа оплатит билеты на путешествия, но участники должны будут самостоятельно позаботиться о жилье, питании и страховке. У участников будет скидочная карта DiscoverEU, которая дает скидки на продукты, ночлег, общественный транспорт и развлечения.

В путешествие можно будет отправиться самостоятельно, или в компании с 5 друзьями, если друзья также соответствуют критериям отбора. Участники с инвалидностью или другими особенностями здоровья, которые затрудняют путешествие, могут претендовать на дополнительную поддержку.

Перед поездкой Национальное молодежное агентство проведет для участников программы подготовительные семинары.

С 2018 года заявку на бесплатное путешествие по Европе подали 4006 молодых людей из Латвии, бесплатные билеты получили 519 человек.