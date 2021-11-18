18 ноября на улицах Риги будет видна военная техника, Национальные вооруженные силы просят не беспокоиться
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В качестве поздравления народа Латвии со 103-й годовщиной провозглашения латвийской независимости, сегодня на улицах Риги продемонстрируют ​​военную технику Национальных вооруженных сил (NBS).

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Жителям не стоит беспокоиться, если 18 ноября они заметят на улицах Риги военную технику или услышат звуки военных самолетов. "Это наше поздравление в 103 годовщину провозглашения независимости Латвии", — объяснили NBS на своей странице в Twitter.

В связи с эпидемиологической ситуацией в этом году в не состоится ежегодный праздничный парад Национальных вооруженных сил, очные праздничные мероприятия также отменены.

Вместо этого сфера обороны в сотрудничестве с местными СМИ подготовила специальную праздничную программу для жителей Латвии, которую можно посмотреть в прямом эфире на Латвийском телевидении.

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18 ноября Nacionālie bruņotie spēki
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