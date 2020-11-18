18 ноября общественный транспорт в Риге не будет бесплатным

Рижское самоуправление напоминает, что 18 ноября транспорт будет ездить по графику выходного дня, однако в этом году в целях эпидемиологической безопасности проезд в праздничный день останется платным.

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Автобусы, троллейбусы, трамваи и экспресс-бусы маршрута №300 будут курсировать по графику выходного дня. В них будут работать билеты, предусмотренные для выходных. Те, кто покупал проездной на рабочие дни, не смогут им воспользоваться 18 ноября.

Парковки, которые обслуживает Rīgas satiksme, 18 ноября будут бесплатными — за исключением подземной стоянки на улице Кришьяня Валдемара 5а возле Дома Конгрессов.

Центры обслуживания клиентов 18 ноября будут закрыты.