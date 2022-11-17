18 ноября ожидается небольшой мороз и снег

В пятницу, 18 ноября, температура воздуха утром и днем в Латвии составит -1..-6 градусов, в Северной Курземе -1..+2 градуса, прогнозируют синоптики.

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Ожидается переменная облачность. Местами выпадет снег, в основном кратковременный. Дороги местами будут скользкими.

Ветер восточный, северо-восточный, слабый до умеренного, на Курземском побережье Рижского залива ожидаются порывы до 13-15 метров в секунду.

В Риге в день провозглашения Латвийской Республики небо местами прояснится, местами возможен небольшой снег. Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью и днем ожидается от нуля до -3 градусов.