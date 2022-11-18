18 ноября в Латвии обледенели дороги, днем будет солнечно и пойдет снег

Утром 18 ноября восточные регионы страны были покрыты тонким слоем снега — на Резекненской наблюдательной станции его толщина достигала одного сантиметра. Праздничный день будет облачным, время от времени из-за облаков будет показываться солнце. Во многих местах Латвии ожидается небольшой снег, прогнозируют синоптики.

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Местами снега будет больше, особенно после обеда и к вечеру. Синоптики предупреждают, что дороги могут быть скользкими.

Будет дуть слабый и умеренный восточный и северо-восточный ветер, на Курземском побережье Рижского залива его порывы будут достигать 13 метров в секунду.

Температура воздуха будет около 0..-5 градусов, вечером она опустится до -7 градусов.

В Риге будет облачно, время от времени, особенно к вечеру, возможен небольшой снег. Ветер будет дуть слабо и умеренно, с северо-востока. Температура воздуха продержится около нуля, вечером опустится до -3..-4 градусов.