18 узбекских шоферов, ехавших в Литву через Латвию, больны коронавирусом

В Литве выявлена новая вспышка коронавируса. Он констатирован у 18 дальнобойщиков из Узбекистана, работающих на международную компанию автоперевозок Hegelmann Transporte в Каунасе. Граждане Узбекистана приехали в Литву через аэропорт "Рига".

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О первом случае заражения среди шоферов компании было сообщено еще 10 июля. Было известно, что заболевший гражданин Узбекистана приехал с 23 соотечественниками через аэропорт в Риге, а дальше ехал в Литву автобусом через Гренцтале.

Сейчас выяснилось, что больны 18 шоферов Hegelmann Transporte, и все они — из Узбекистана. Сейчас они изолированы, их контакты выясняются.

Тесты на коронавирус сдали 200 работников компании.

Реагируя на эту ситуацию, мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис предложил министру здравоохранения Аурелиюсу Вериге предусмотреть обязательное тестирование на коронавирус лиц, прибывающих из третьих стран.

В Клайпеде коронавирус выявлен у водителя дальних рейсов, прибывшего из Украины. В Вильнюсском округе коронавирус выявлен еще у одного человека, вернувшегося из Барселоны. Еще несколько случаев подтверждены в Вильнюсе, в Шальчининкском районе, в Мариямпольском округе, по ним проводится эпидемиологическое расследование.

В связи с одним случаем планируется провести проверку работников вильнюсского детского сада-яслей Karusele, поскольку его посещает ребенок из семьи, где выявлен вирус.

Всего за сутки в Литве подтвержден 21 случай коронавирусной инфекции. Это крупнейший суточный показатель за последний месяц.