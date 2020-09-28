19 детей и работников царникавского детского сада "Риекстиньш" отправлены на карантин

В детском саду "Риекстиньш" в Царникаве у одного из детей подтвержден Covid-19, сообщили в Царникавской краевой думе.

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До 8 октября на карантине будут находиться 19 детей и несколько сотрудников детсада, которые находились в контакте с конкретной группой.

Детский сад продолжает работу, усиленно соблюдая все меры безопасности.

Сегодня утром приняты необходимые меры для ограничения распространения инфекции, в том числе проведена дезинфекция помещений группы, она закрыта.

Повышенное внимание уделяется состоянию здоровья остальных детей, им дважды в день измеряется температура тела.