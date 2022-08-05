2 года массовым протестам в Беларуси – диаспора проведет в Риге шествие

В августе прошло два года с того момента, как сфальсифицированные выборы президента в Беларуси вызвали массовые протесты жителей. Чтобы отметить годовщину событий, 9 августа в 19:00 белорусская диаспора в Латвии проведет шествие от Национальной библиотеки до Памятника свободы.

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С августа 2020 года, когда режим Александра Лукашенко насильственно подавлял законные действия мирных демонстрантов, несколько десятков граждан Беларуси попросили об убежище в Латвии. В этом году 9 августа они проведут шествие — оно завершится у Памятника свободы акцией, посвященной политическим заключенным и беженцам.

Организаторы приглашают участвовать в шествии всех жителей Латвии, которые поддерживают борьбу белорусов за право на уважение, свободу слова и возможность увидеть своих представителей в честных выборах.

Представителей местных политических партий, которые хотят поддержать белорусский народ, просят не использовать партийную символику во время шествия. Также организаторы просят использовать только красно-белые флаги свободной Беларуси, латвийские и украинские флаги.

Мероприятие согласовано в Рижской думе. 9 августа в знак солидарности с противниками белорусского режима Рижская дума вывесит флаг свободной Беларуси, а вечером фасад Ратуши осветится красно-белой подсветкой.