20 лет у руля города. Андрис Равиньш вновь избран мэром Елгавы

1 июля на первом заседании Елгавская дума повторно избрана своим председателем многолетнего мэра города Андриса Равиньша (Союз "зеленых" и крестьян).

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Союз "зеленых" и крестьян завоевал на выборах 6 из 15 депутатских мандатов, потеряв один мандат по сравнению с 2017 годом. Коалицию большинства (8 из 15 депутатов), которая обеспечила переизбрание Равиньша, удалось создать вместе с 2 депутатами от Национального объединения.

Поскольку 8 из 15 депутатов — это хрупкое большинство, поэтому коалиции придется искать сотрудничество с оппозицией. За час до заседания Елгавской думы движения Par!, представленное в Елгавской думе 2 депутатами, заявило о поддержке коалиции, сообщает LETA. Ранее сообщалось, что Par! подписало договор о сотрудничестве с оппозицией — "Новое Единство" (2 мандата), Латвийским Русским союзом (1) и Латвийским объединение регионов (1). Единственный депутат от "Согласия" к оппозиционному договору не присоединился, в думе прежнего созыва 2 депутата этой партии нередко поддерживали решения коалиции.