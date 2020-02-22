Омбудсмен Юрис Янсонс призвал пересмотреть размеры пособий социального обеспечения для отправляемых в Латвию искателей убежища, так как установленный сейчас порог слишком низок и не обеспечивает интеграции в общество.

Как сообщает LETA, Янсонс указывает, что в Латвии размер социального пособия иммигрантам не менялся несколько лет. "Он остался на уровне примерно 200 евро, и я сомневаюсь, что на такую сумму можно прожить, обеспечить нормальные условия существования, и люди могут достойным образом интегрироваться в общество", — сказал Янсонс.

Отвечая на вопрос о том, должна ли Латвия что-то изменить в своем подходе, так как обычно беженцы используют ее, чтобы попасть в другие страны, где социальные гарантии выше, Янсонс признал, что так часто происходит, но все равно государство должно быть готово реагировать на последствия ротации иммигрантов между странами. Латвия обязана соблюдать установленные законом гарантии на получение пособия и помощи в интеграции.

С 2016 года искателям убежища, беженцам и лицам с альтернативным статусом Латвия обеспечивает услуги социального работника и социального ментора, а Госагентство занятости — мероприятия по интеграции в рынок труда.