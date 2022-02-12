200 евро могут получить все студенты до 23 лет — даже те, кто в академическом отпуске и работает

На латвийском правовом портале LVportals житель задал вопрос о пособии в 200 евро для молодежи, которое выплачивают с января по апрель 2022 года. "Есть ли право на пособие у студента, который учился до лета 2021 года, а затем официально ушел в академический отпуск до лета 2022 с правом возобновить учебу?"

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Государственное агентство социального страхования (VSAA) отвечает, что право на ежемесячную поддержку в 50 евро (в сумме — 200 евро) есть у всех учащихся молодых людей до 23 лет включительно, независимо от формы и условий обучения. Единственное исключение — студенты со временным видом на жительство в Латвии, в таком случае поддержку не выплачивают.

Следовательно, пособие выплатят и в том случае, если в период с 1 января 2022 года по 31 апреля 2022 года студент находится в академическом отпуске.

Поддержка полагается всем студентам, независимо от формы обучения — тем, кто учится на дневном отделении, заочно или удаленно, а также тем, кто учится в зарубежном учебном заведении — в таком случае к заявлению о поддержке понадобится приложить справку об обучении. Поддержка выплачивается независимо от того, работает студент или нет, а также независимо от того, состоит ли он в браке.

Узнать более подробно о поддержке для детей и молодых людей можно здесь.