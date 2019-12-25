2019-й год стал самым теплым в Латвии в истории наблюдений

2019-й год побил рекорд по средней температуре воздуха и стал самым теплым в истории наблюдений за погодой в Латвии. Лишь два месяца из 12-ти были прохладнее нормы, все остальные был заметно теплее, сообщает LETA со ссылкой на данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Согласно предварительным подсчетам, средняя температура воздуха в стране в этом году составит +8,1 градус. Предыдущий рекорд (+7,8 градусов) был установлен в 2015 году.

Только в январе и июне температура воздуха была ниже нормы (соответственно, на 0,8 и 1,2 градуса). Все остальные месяцы были на 0,3-4,5 градуса теплее, чем средняя температура за период с 1981 по 2010 год. Самым теплым месяцем в истории наблюдений стал июнь (+18,6 градусов, +3,8 градуса по отношению к норме). В апреле был установлен антирекорд по количеству осадков.

Всемирная метеорологическая организация ранее выступила с сообщением, согласно которому 2019-й год завершает декаду, когда во всем мире были зафиксированы рекордно высокая температура воздуха и уровень моря, а также уменьшение объема ледников. Считается, что эти изменения связаны с увеличением объема выбросов углекислого газа в атмосферу.