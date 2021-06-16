21 ноября в Латвии будет официальным Днем памяти Золитудской трагедии
Foto: F64

Сегодня Сейм внес новые памятные и отмечаемые дни в государственный официальный календарь — День памяти Золитудской трагедии, День памяти вооруженного сопротивления национальных партизан, День памяти движения национального сопротивления, День государственного языка.

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Дата 21 ноября отмечена как День памяти Золитудской трагедии, унесшей жизни 54 человек. Трагедия произошла 21 ноября 2013 года.

Сейм также постановил, что 2 марта будет отмечаться День памяти вооруженного сопротивления национальных партизан. Дата выбрана в память о крупнейшем сражении национальных партизан 2 марта 1945 года на болоте Стомпаку в Вилякском (ранее — Абренском) районе.

16 марта — неофициальный День памяти латышских легионеров — остается обычным днем в календаре. 17 марта Сейм обозначил как День памяти движения национального сопротивления. Именно 17 марта 1944 года Латвийский Центральный совет под руководством Константина Чаксте завершил сбор подписей под меморандумом, в котором от имени латвийского народа было требование восстановление независимости Латвийского государства.

15 октября будет отмечаться День государственного языка. Именно 15 октября 1998 года Сейм в 4-й статье Сатверсме укрепил статус латышского как государственного.

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