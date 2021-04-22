23 и 24 апреля будет закрыто движение по улице Бруниниеку
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В пятницу, 23 апреля, и в субботу, 24 апреля, с 9:00 до 23:59 будет закрыто движение по участку улицы Бруниниеку от улицы Валмиерас до улицы Авоту. Там будут проводиться работы по асфальтированию.

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Работы ведутся в рамках проекта "Обновление покрытие на улице Бруниниеку от улицы Валмиерас до улицы Кришьяня Валдемара". До конца июня в начале улицы Бруниниеку должно быть обновлено покрытие проезжей части и пешеходных дорожек, а также обустроена двухполосная велоинфраструктура, соединяющаяся с недавно отремонтированный улицей Спорта и включающая в себя 80 новых велоштативов и 21 скамейку.

В случае неблагоприятных погодных условий работы по укладке асфальта могут быть перенесены на ближайшее возможное время.

Дорожные работы ведет компания Igate.

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