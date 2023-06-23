23 и 24 июня общественный транспорт бесплатный, большая часть магазинов 24 июня закрыта

23 и 24 июня, на Лиго и Янов день, магазины, торговые центры, Центральный рынок, общественный транспорт, почта и CSDD работают по измененному графику. Портал Delfi сделал краткий обзор.

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Как будут работать продуктовые магазины



Большая часть магазинов Maxima 23 июня работает с 8:00 до 21:00, а 24 июня — с 10:00 до 22:00, но у отдельных магазинов может быть другой график. Его нужно искать на дверях магазина либо на сайте Maxima.

Время работы каждого отдельно взятого магазина Rimi в праздничные дни можно посмотреть на карте.

Магазины Lidl 23 июня будут работать с 7:00 до 21:00, 24 июня с 9:00 до 21:00, 25 июня с 9:00 до 22:00.

Магазины mini top! un top! Будут работать по сокращенному графику. 23 июня большая часть магазинов будет работать до 21:00, но некоторые закроются в 17:00. 24 июня большая часть магазинов начнет работу в 10:00, часть в 11:00, часть в 12:00. Более подробную информацию о времени работы каждого магазина можно посмотреть на карте.

Доставка из магазинов top! не будут работать 24 и 25 июня, а 23 июня будет работать только с 8:00 до 13:00.

Изменения в работах магазинов Elvi не определяются централизованно, каждый магазин будет решать вопрос самостоятельно. 24 июня большая часть магазинов откроется позже либо не будет работать.

Как будут работать крупные торговые центры?



Большая часть магазинов в ТЦ Domina 23 июня будет работать с 10:00 до 18:00, гипермаркет Maxima XXX — с 8:00 до 21:00, парк развлечений Apollo Skypark с 10:00 до 22:00, спортклуб My Fitness с 9:00 до 16:00, отделение почты с 10:00 до 17:00. 24 июня в ТЦ будут работать только Maxima XXX (с 10:00 до 22:00) и Apollo Skypark (с 12:00 до 20:00). 25 июня большая часть магазинов будет работать по обычному графику с 10:00 до 21:00. Maxima XXX будет работать с 9:00 до 22:00, парк развлечений с 10:00 до 22:00, почта с 10:00 до 17:00.

В ТЦ Akropole 23 июня большая часть магазинов будет работать с 10:00 до 20:00. Гипермаркет Maxima будет открыт с 8:00 до 22:00, Euroaptieka с 9:00 до 20:00, Apollo kino с 10:00 до 20:00, Lemon Gym с 0:00 до 24:00, медицинский центр с 10:00 до 18:00 и банки с 10:00 до 19:00. 24 июня большая часть магазинов будет закрыта, работать будет только Maxima XXX с 9:00 до 23:00, Euroaptieka с 10:00 до 19:00, Apollo kino с 14:00 до 21:00 и тренажерный зал (круглосуточно).

Akropole Alfa 23 июня работает с 10:00 до 20:00. Гипермаркет Rimi в торговом центре будет открыт с 8:00 до 21:00, кинотеатр Cinamon с 10:00 до 20:00, тренажерный зал My Fitness с 9:00 до 20:00 и банки с 10:00 до 19:00. 24 июня работает только Rimi (с 10:00 до 22:00) и кинотеатр (с 12:00 до 21:00).

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Торговый центр Spice 23 июня работает с 10:00 до 18:00, а гипермаркет Rimi в нем с 8:00 до 21:00. Spice Home также работает с 10:00 до 18:00. 23 июня торговые центры закрыты, работает только Rimi — с 10:00 до 22:00. 23 июня ТЦ Spice работает с 12:00 до 21:00, Spice Home с 12:00 до 20:00, Rimi с 8:00 до 23:00.

ТЦ Olimpia 23 июня работает с 10:00 до 19:00, магазин Rimi в нем — с 9:00 до 21:00. 24 июня в торговом центре работает только Rimi, с 10:00 до 22:00. Детский парк развлечений Adventica закрыт и 23, и 24 июня.

Galerija Centrs 23 июня открыт с 10:00 до 17:00. Фудкорт Burzma открыт с 10:00 до 17:00, Rimi с 8:00 до 22:00, Drogas с 10?00 до 19:00, кафе Sala с 9:00 до 17:00. 24 июня в ТЦ закрыто все, кроме Rimi, который работает с 10:00 до 23:00.

ТЦ Sky&More 23 июня работает с 10:00 до 19:00, а магазин Sky в нем с 9:00 до 21:00. 24 июня открыт только Sky, c 9:00 до 21:00, остальной торговый центр не работает.

В ТЦ Dole первый этаж 23 июня открыт с 9:00 до 19:00, второй с 10:00 до 19:00, третий с 10:00 до 16:00, магазин Rimi с 8:00 до 21:00 и Hesburger с 10:00 до 20:00. 24 июня работает только Rimi, с 10:00 до 22:00. 26 июня первый этаж открыт с 9:00 до 20:00, 2 этаж с 10:00 до 20:00, третий с 10:00 до 16:00, Hesburger работает с 10:00 до 22:00 и Rimi с 8:00 до 22:00.

Rīga Plaza 23 июня работает с 10:00 до 18:00. Магазин Maxima в ней — с 8?00 до 21:00, тренажерный зал MyFitness с 9:00 до 16:00, кинотеатр Apollo Kino с 10:00 до 18:00, рестораны O’Learys,Galleria D’Arte и Gan Bei с 10:00 до 18:00, а художественная галерея и Swedbank закрыты. 24 июня закрыто все, кроме магазина Maxima (работает с 10:00 до 22:00) и кинотеатра Apollo Kino (работает с 14:00 до 23:00).

Galleria Riga 23 июня работает по сокращенному графику, магазины одежды работают до 16:00. 24 июня работают только Rimi (с 10:00 до 23:00) и Streetburgers (с 11:00 до 22:00). Полное расписание работы каждого магазина можно посмотреть на сайте.

IKEA 24 июня будет закрыта, а 23 будет работать с 10:0 до 18:00 (ресторан — с 10:00 до 17:30). 25 июня ТЦ будет работать в обычном режиме.

Торговый центр Saga 23 июня работает с 10:00 до 20:00. Магазин Rimi в нем работает с 8:00 до 21:00, тренажерный зал My Fitness с 9:00 до 16:00, строительный магазин Būvniecības ABC с 9:00 до 19:00. 24 июня работает только Rimi, с 10:00 до 22:00.

ТЦ Mols 23 июня открыт с 10:00 до 20:00, магазин Rimi в нем — с 9:00 до 21:00. 24 июня открыт только Rimi. С 10:00 до 21:00. 25 июня ТЦ работает с 10:00 до 21:00, Rimi с 9:00 до 21:00.

Origo 23 июня открыт с 10:00 до 20:00, его информационный центр с 10:00 д 19:00, гипермаркет Rimi с 7:00 до 22:00. 24 июня в торговом центре работает только гипермаркет Rimi (с 10:00 до 24:00), супермаркет Rimi Mini (с 10:00 до 22:00), Narvesen в зале железнодорожного вокзала (с 7:00 до 21:00), Drogas в здании Е с 12:00 до 21:00 и в здании станции с 10:00 до 19:00. Будут работать рестораны Čili Pizza (с 12:00 до 22:00) и Hesburger (с 9:00 до 22:00), а также книжный магазин Polaris (c 12:00 до 20:00, при этом он не работает 23 июня). Полное расписание магазинов можно посмотреть на сайте.

Как будет работать Центральный рынок?



Центральный рынок 23 и 24 июня будет работать с 7:00 до18:00. Мясной павильон будет работать только 23 июня — с 7:00 до 18:00. Рыбный, молочный и гастрономический павильоны будут работать только 23 июня, с 7:30 до 18:00. Торговые дома на улице Спикеру, 2 и на улице Пуполу, 5 будут работать только 23 июня, с 8:00 до 18:00. Крестьянский рынок на улицах Гайзиня, Спикеру и Пуполу будет работать в оба дня. Торговые места со складами — круглосуточно, торговые места на колесах — с 17:00 до 7:00. Ночной цветочный рынок оба дня будет работать с 19:00 до 7:00.



Как будет ходить общественный транспорт?



Рижский общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня. 23 и 24 июня проезд в автобуса, троллейбусах и трамваях будет бесплатным, как и парковки на рижских улицах. Ночью с 23 на 24 июня будут организованы дополнительные рейсы по маршрутам автобусов № 3, 11, 18, 24, 25, 37, 48, 50, 51 и 53, а также по объединенному маршруту 12, 23 и 26 автобусов; по маршрутам троллейбусов № 4, 9, 14, 15, 17, 18, 22 и 27 и по маршрутам трамваев № 1, 5, 7, 10 и 11.

23 июня большая часть поездов будет ходить по графику выходного дня, в 22 идня — по пятничному графику, который обычно подразумевает большее количество поездов и большее количество вагонов в поездах. Отдельные рейсы будут отменены — например, рейс из Риги в Лиепаю 23 июня и из Лиепаи в Ригу 24 июня. Вместо этого поезд Рига-Липая пойдет 22 июня, а Лиепая-Рига — 23 июня.

На сайте Pasažieru vilciens и в мобильном приложении можно посмотреть расписание поездов на 10 дней вперед, туда включены все изменения.

Как будет работать CSDD?



23 и 24 июня будут закрыты все станции техосмотра, 22 июня они будут работать по сокращенному графику (на час меньше). В воскресенье, 25 июня, будет работать только станция на улице Антенас, 2 — по обычному воскресному графику с 8:00 до 16:00.



Как будет работать почта?



24 июня у всех работников Latvijas pasts будет выходной, а 23 будут работать только отдельные почтовые отделения — их список можно посмотреть на сайте.

