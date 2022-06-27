23 июня выявлено самое большое с апреля количество новых случаев Covid-19

За пять дней в Латвии выявлено 827 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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Как отмечает агентство LETA, по данным data.gov.lv, 23 июня в Латвии зарегистрировано 432 новых случая Covid-19, что является самым высоким числом новых случаев с 30 апреля, когда было зарегистрировано 485 случаев.

24 июня выявлено 149 новых случаев Covid-19, 25 июня — 66, 26 июня — 111, 27 июня — 69.

В целом проведено 6027 лабораторных тестов на Covid-19, из них доля положительных — 13,7%.

Среди заболевших 442 человека не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 385 пациентов привиты от Covid-19.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 160 случаев на 100 тысяч населения.

С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 833 711 человек.



