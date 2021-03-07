24 дороги отремонтировали с дефектами: владельцы пострадавших машин могут получить компенсацию

Поверхность отремонтированных в прошлом году 24 участков дорог оказалась с дефектом: от покрытия отделяется щебень, который приходится убирать с помощью специальной техники. Владельцы автомобилей, пострадавших от этого, имею право на возмещение ущерба, сообщают Latvijas valsts ceļi.

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Дефекты проявились в результате погодных условий, а основная причина — недостаточное качество битумной эмульсии.

Проблемы возникли на следующих участках дорог:

Слока-Талси (P128), участок от Рагациемса до Апшуциемса (17,0 -24,5 км);

Юдажи–Нитауре (V85) от моста через Суду до поворота на Лиелкаи (7,4 — 11,1 км);

Краслава-Прейли-Мадона (P62) от Метриены до Мадоны (122,2 — 141,38 км);

Мадона-Варакляны (P84) от Мадоны до моста через Кую (2,18 — 13,91 км);

Смилтене-Гулбене (P27) от перекрестка с Видземским шоссе до Удрупе (6,00 — 21,78 км);

Валка-Виреши(P23) от Гауйиены до Видземского шоссе (40,329 — 48,107 км;

Литене-Алуксне (P43) от болота Каршу до Алуксне (8 — 24,345 км);

Луцка-Алусне (V383) от Видземского шоссе до Яунлайцене (0 — 3,4 км) и от границы Яунлайценской воложи до Гобас (8-17 км)

Апе-Эстонская граница (P19) от Видземского шоссе (A2) до Апе (0-1,82 км);

Малта-Слобода(P57) возле Андрупене (27,12 — 28,52 км);

Гаркалне-Алаукстс (P3) от Подкаи до Планупе (11,40 — 19,48 км);

Инциемс-Сигулда-Кегумс (Р8) от перекрестка с месной дорогой Падес-Тужас (V65) до дорогой Сидгунди-Ропажи (V66) (35,98 — 42,42 км);

Сигулда-Вилдога-Лигатне (V83) от Сигулды до поворота на Ратниеки (2.1 — 7.93 км);

Мурьяни — Сея (V79) от Валмиерского шоссе (A3) до Сеи (0,3 — 7,75 км);

Ливани-Гавартиене-Стеки (V754) от Яуонсилавы до Стеки (3,40 -16,98 км);

Вецваркава-Анчикини-Пиенини-Кауша (V751) от поворота на Мазие Клапери до перекрестка с дорогой Ливани-Прейли (7,04 — 15,53 км);

Галени-Силюкалнс-Стирнене(V739) от Галени до Гиболвы (1,28 — 5,53км;

Кандава-Салдус (P109) от поворота на Миезаи до Ремте (28,61 — 36,1 км);

Рижская ГЭС-Яунелгава (P85) от автобусной остановки Pludinātāji до дороги Гану (32.46 — 33,95 км);

Друва-Бирзгале-Валле (V995) от Приедитес до Бирзгале (2 — 4 км);

Дундага-Мелнсилс (V1307) от Дундаги до Яундундаги (0 — 2,8 км);

Талси-Дандага-Мазирбе (P125) от Яундундаги до Шлитере (36 — 48,25 км);

Екабпилс-Дигная-Илуксте(V783) от Лаши и не доезжая до Силини no (4,39 — 5,18 км);

Силини-Акнисте-литовская граница (P74) от перекрестка с дорогой Леймани-Межгале-Гравиши (V790) до Акнисте (13,4 — 22,51 км);

Ляудоня-Марциена-Саулескалнс (V876) от Марциенской основной школы до Саулескалнса (8,17 — 13,37 км).

Эти участки будут отремонтированы весной в рамках гарантии. Пока что на них введены ограничения скорости от 50 до 70 км/ч, а сами дороги чистятся от щебня специальной техникой.

Владельцы машин, пострадавших из-за качества дорожного покрытия, могут обратиться за возмещением ущерба к страховщику, если есть KASKO, или к владельцу дороги (Latvijas valsts ceļi). На место происшествия, чтобы зафиксировать урон, должна быть вызвана полиция, которая составит протокол. Самим тоже желательно сфотографировать повреждение автомобиля и место происшествия. Потом все эти документы и чек из автосервиса нужно отправить в LVC. Если LVC признают требование обоснованным, они компенсируют ущерб, а затем взыщет сумму с компании, которая вела ремонтные работы.