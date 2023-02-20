25 февраля в Риге россияне и русские Латвии соберутся на митинг под лозунгом "Победу — Украине! Свободу — России!"

В субботу, 25 февраля, с 10.30 до 12.00 у здания посольства России в Риге участники антивоенного движения проведут митинг под лозунгом "Победу — Украине! Свободу — России!". Мероприятие приурочено к годовщине начала полномасштабной военной агрессии России против Украины. Этот митинг — часть международного протеста, который пройдет в более чем ста городах мира. В том числе в Лондоне, Берлине, Мюнхене, Хельсинки, Таллине, Вильнюсе и Риге.

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Цель всемирной акции — выразить свою солидарность с народом Украины и призвать западное сообщество к более решительным шагам в ее поддержку. На международной акции выступят такие известные лидеры российской оппозиции в изгнании, как Гарри Каспаров, Игорь Яковенко, Андрей Пионтковский, Дмитрий Гудков.

"Мы призываем предоставить Украине все необходимые средства для окончательной победы над злом, которое олицетворяет путинская Россия. Мы призываем не ждать, пока погибнут еще тысячи мирных украинских граждан и военных. Мы выступаем с единым лозунгом — "Победу — Украине! Свободу — России!". Как российские граждане мы понимаем, что освобождение нашей страны от путинского фашизма возможно только в случае полной и безоговорочной победы Украины в этой войне. Поэтому самая важная задача, которую мы перед собой ставим — это способствовать этой победе. Мы убеждены, что компромиссов с диктатором быть не может", — говорит один из организаторов акции Иван Тютрин, сооснователь Форума свободной России, член Российского Комитета Действия.

"Для русских латвийцев наша акция это возможность ясно и однозначно обозначить свою позицию. Мир в этой войне возможен только через поражение агрессора. А освобождение России от путинизма обещает нашей родине — Латвии — безопасность. Да, русские граждане в Латвии не в ответе за действия чужого президента. Но наша акция дает им возможность открыто сказать "нет" не абстрактной войне, но тем кто ее развязал. И мы считаем, что агрессор должен быть наказан и обезврежен. Даже если это наш сошедший с ума родственник", — считает один членов Оргкомитета антивоенной акции в Риге Сергей Розе, соучредитель Ассоциации развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов.

На митинге в Риге выступят сооснователь Форума свободной России Иван Тютрин, депутат Сейма от "Прогрессивных" Антонина Ненашева, политолог Дмитрий Орешкин и другие лидеры общественного мнения.