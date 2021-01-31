25 квадратных метра на клиента. LTV рассказывает, как будут выглядеть новые ограничения торговли

Чтобы возобновить торговлю, Министерство экономики предлагает ввести требование обеспечить на одного покупателя 25 квадратных метра площади в магазинах, сообщает передача LTV “de facto”. Тем временем торговые сети и покупатели находят всё новые способы обойти ограничения.

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В маленьких магазинах сможет находиться только один покупатель.

Все магазины должны будут создать систему учета клиентов и назначить ответственного за неё работника.

Новые правила торговли не значат, что магазины откроют на следующей неделе, отмечает передача. Скорее всего, правительство будет ждать снижения заболеваемости, по крайней мере, наполовину.

Министр экономики Янис Витенбергс в разговоре с LTV отметил, что в оперативной группе правительства предложение ведомства получило поддержку. Уже на следующей неделе министерство выдвинет правила на голосование Кабинета Министров. Это даст коммерсантам время на подготовку.

Правила согласованы с полицией. Например, торговый центр должен назначить одного ответственного человека, который может сказать, сколько человек находится в торговом центре. Замначальника Госполиции Нормундс Крапсис указал, что это человек должен по первому требованию полиции “показать систему, объяснить, как ведется учет, показать площадь объекта и максимальное допустимое число людей”.

Одним из партнеров Министерства экономики в разработке правил является Латвийская торгово-промышленная палата. На вопрос о том, кто возьмет на себя ответственность в случае, если после открытия магазинов вырастет заболеваемость, руководитель палаты Янис Эндзиньш указал, что, по его мнению, эту систему проще проконтролировать. “Эта система с соответствующими штрафами. Мы считаем, что такой подход должен быть достаточно эффективным”, - сказал Эндзиньш.

В качестве штрафа разработчики правил предлагают закрывать “провинившиеся” магазины на срок до семи дней.

Сейчас же магазины и покупатели находят самые разные способы обойти ограничения. Например, журналисты заметили очереди за тележками в магазине строительных товаров Depo. Как объяснила представитель торговой сети Силва Розенбаха-Атвара, ограничения распространяются на розничную торговлю, а не на оптовую. Чтобы закупаться оптом, необходима карточка клиента на имя юридического лица.

Передача “de facto” провела эксперимент и заказала в Depo карточку клиента, указав реквизиты принадлежащего Министерству экономики предприятия “Publisko aktīvu pārvaldītājs “Possessor””. Продавец только спросила, сколько карточек надо, доказывать свою принадлежность фирме не пришлось. Спустя мгновение передача “de facto” приобрела коврик.

“Такой порядок выдачи и регистрации карт клиентов в Depo был всегда и с 2005 года ничего не поменялось”, - указала Розенбаха-Атвара. После введения ограничений число юридических клиентов Depo выросло на 12%, а оборот упал более чем на 50%.

Другие магазины просят клиентов отправить смс или позвонить на номер, указанные у кассы, либо перенаправляют клиентов в места, где оформляются удаленные покупки. В отдельных магазинах не просят ничего. Полиция возбудила отдельные дела о нарушениях, но их мало. Некоторые магазины решили закрыться в надежде получить поддержку от государства, но она задерживается, отмечает LTV.