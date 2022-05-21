25 лет рижанин. Стакис про цены на транспорт, дорожный ремонт, долги по отоплению и большую ошибку

"Инвесторы говорят, что у предыдущей администрации интерес к этому (инвестициям) был нулевой, — поясняет Стакис. — Они сами не участвовали, с инвесторами не встречались и не анализировали, в чем проблема. "Например, через "зеленый коридор", который мы сделали в Стройуправе, уже прошло 110 объектов инвестиций, на сумму около 500 миллионов. Литва это сделала давно. И конечно, инвестор идет туда, где все можно быстро сделать и заработать".

По инвестициям у Риги достижения есть, гордится Стакис: в 2021 году только инвестиционные проекты в недвижимости были на 650 млн евро — для Латвии это рекорд. И 80% из них пришло в Ригу. В частности, он гордится, что недавно за 5,7 млн евро продали деградированную территорию рядом с аэропортом Мукупурвс, который город 20 лет хотел продать. Там планируют строить центр логистики, склады ("чтобы их не было в центре) — промышленные и маленькие, для жителей Риги. Но это частные инвестиции, а государственными столица явно обделена. Мэр надеется поднять этот вопрос перед новым парламентом после выборов.

Когда достроят начатые мосты и путепроводы?

Браса. Прошлой осенью при принятии бюджета мы приняли правильное решение, что не будем начинать новые проекты — закончим начатые… Мост на Брасе: на прошлой неделе правительство одолжило нам деньги — работы начнутся на следующей неделе. Конечно, я хочу, чтобы мост построили к Празднику песни. Получится ли?

Скулте. Работы над путепроводом Скулте почти окончены. Мне непонятно, почему строители этого объекта — единственные, кто пока не согласился на то, на что мы достигли согласия с другими — насколько дороже это будет стоить. Но им как раз надо согласиться, ведь вся работа с бетоном и сталью закончилась еще до войны. Мы договоримся о сумме повыше, но я считаю, что это уже шантаж. У них осталось три месяца, чтобы закончить. Мы 12 млн евро им еще не заплатили. Им сейчас очень невыгодно остановить договор, а мы заинтересованы, чтобы работы быстрее продолжились.

Дальше будет работать новый подход. Если в предыдущие бюджеты утверждался конкретный список проектов и на них выделялась конкретная сумма, то теперь мы сделали список без сумм. У нас естьодин большой бюджет в 30 млн. Тот проект, который более готово к строительству и на него есть хорошая цена — тои запустим. На сегодня есть мост Брасас. Те деньги, которые мы планируем, за те он и готов строиться. Не скажут ли они зимой, что нам надо плюс 5% — никто не знает. Кроме Скулте и Брасы, нам надо закончить Восточную магистраль и Саласпилсскую — тут проблем не будет. Потом начнутся два больших проекта — Радзиняс крастмала (один из проектов RailBaltic — договор есть) и ремонт Мукусалас.

Будут ли ремонтировать улицы и ставить столбики?

Фирма, которая нам эту услугу оказывает, просит плюс 15 процентов, мы можем дать плюс 11-12 процентов. Думаю, договоримся. В этом году, как и в прошлом, идем на программу, когда не чиним отдельные ямки, а меняем весь асфальт на участках. И на это мы дадим больше 5 млн евро.

Когда Рига станет чище?

Не думаю, что Рига самый грязный город Европы — скорее наоборот. Была проблема в том, что в пандемию выбрасывалось огромное количество одноразовой посуды — это стало мусором номер 1. И птицы вытаскивали все это из помоек. Мы поставили во всех парках в 2-3 раза больше зеленых контейнеров. Сейчас новый дизайнер города разработал закрытые мусорники, но поменять их по всему городу займет много времени.

Подорожают ли билеты на общественный транспорт?

Мы считаем, что сейчас мы достигли максимума, который можно просить. Наверное поменяем билетную систему (на более дешевую в обслуживании) — идет конкурс. Думаю, проездной на месяц слишком дорогой — цены на них могут даже снизиться. Но на обычные билеты цены сохранятся, иначе сократится число пассажиров.

Что с проектом "метробус" за 40 млн евро?

Хорошая новость — это грант. Рижанам этот маршрут ничего не будет стоить. Это нам дарит Евросоюз, чтобы мы улучшили транспортную систему. Туда входят метробус, велодорожки, пункты мобильности — это все делается за 150 млн евро из фондов RRF. Думаю, завершение работ на Восточной магистрали в 2023 году многое поменяет — весь правый берег можно освободить от грузовиков из порта.

Когда вернутся остановки с крышами?

Этим я очень недоволен. Я был единственным, кто сказал: сделаем эксперимент, когда будем готовы, а сейчас ставим остановки по старому дизайну. А когда опробуем новые — будем ставить новые. Но депутаты решили сразу идти на новый дизайн — сейчас только тестируем. Думаю, это наша большая ошибка.

Будет ли хаос со снегом зимой?

На сегодня соль — единственное решение для улиц. На следующей неделе начнут работу два новых трактора — за 300 тысяч евро — для чистки улиц летом и зимой. Это не значит, что мы будем менять систему и чистить тротуары вместо дворников. Но эта техника сможет помочь улучшить качество уборки. Мы пока не можем позволить 20 млн евро — столько бы стоило перенять всю очистку тротуаров города. Но можем помогать, что мы делали уже этой зимой.

Почему в Риге слабо идет утепление домов?

Год начали хорошо. Были готовы к реализации 150 проектов. Всего у нас 6000 домов, и когда один дом это сделает — соседи тоже сразу хотят. Первое дело, которое надо будет решить с новым министром экономики — пересмотреть все программы. Уже раньше трудно было собрать 51% жителей, которые хотят утепляться. 150 домов сделали проекты. Но теперь строители им говорят: нам надо еще 10 000 евро. И людям приходится все начинать по-новой. Если бы можно было принять решение по принципу, не кто за, а кто — против подорожавшего утепления? И если собирается 51% "против" — не делать. Все было бы проще. Потому что еще раз собрать подписи в доме с 90 квартирами, где часть владельцев не в Латвии — это сложно. Теперь жители говорят: мы и так пессимистично смотрим в будущее, не хотим еще больше кредитов. И говорят "стоп".

Сейчас мы знаем, что из 150 проектов пойдет 85. Проблема в том, что отопление в Риге было намного дешевле, чем в Тукумсе или Валмиере — здесь не было мотивации. Сейчас подорожало у всех — мотивация есть, а возможностей меньше. К тому же в Тукумсе дома по 12 квартир — договориться проще, чем на 90 квартир.

Что будет с должниками по отоплению?

Наша формула: социальная помощь тем, кому нужно, договор с нашими обществами капитала, чтобы не включали сразу проценты по долгу. Объем долгов за 2021 год не вырос. На следующей неделе идем к новому министру экономики — будем говорить, чтобы не было ситуации, когда из-за одного должника не могли подключить к отоплению весь дом. Надо менять законы — нас не слышат. Надо подключить дом , а домоуправлению работать с должником. Сейчас закон не позволяет подключать. Каждый год мы находим варианты, но это не долгосрочно. Думаю, теперь будет больше должников — надо быть готовыми. Если в этом году статус малоимущего был у 8,5% рижан, то в следующем — 14-15%… У нас есть резервный фонд, в этом году перечислили туда 14 млн евро, чтобы быть готовыми к таким ситуациям. Хотя обычно фонд был 2-5 млн.

Почему отменены бесплатные обеды в школах?

Не согласен с критикой. Думаю, люди логику понимают. Помогаем тем, кто сам не может, а кто может — доплачиваем 50%. Например, когда мои дети шли в детсад — не было системы бесплатного питания. И не было варианта приплатить, чтобы улучшить качество. А сейчас в школах и детсадах можно договориться: больше платить, если хотят другое меню…

Хватает ли мест в детсадах?

Интересная картинка. Мы сравнили данные по самоуправлениям — в Риге и вокруг. С 2025 года очереди в Риге не будет. А с 2030 года надо будет думать, какой сад закрывать. Была волна рождаемости детей — она и создала очередь. Теперь будут проблемы с местами в начальной школе. А спрос на детсады сократится — детей в Риге меньше Зато в Пиериге будет расти спрос на детсады — на 20-30%. Мы сможем предложить им наши свободные места, но за деньги.

В чем причина ссоры мэра с министром регионов?

До сих пор не утвержден План территориального развития города. К 95% плана не было замечаний. Претензии только по азартным играм. Мы их не запретили совсем, а сказали, где можно играть — это отели 4-5 звезд. Сейчас мы говорим с министерством — предлагаем хороший вариант, но они не хотят. Думаю, все это закончится Конституционным судом.

(Министерство ставит в вину и наличие двух параллельных планов.) Еще в 2018 году нам писали: пожалуйста, объясните как это будете делать — ни слова не говорили, что так нельзя… Суть в том, что в 2007 году приняли закон, что нужен локальный план центра, но там не сказано, когда. Мы сказали: закончим работу по территориальному плану и сразу возьмемся за локальный план исторического центра. Министерство считало, что надо было это сделать сразу. Поэтому идем в суд, чтобы новый территориальный план вступил в силу…

Легко ли быть беспартийным мэром?

Это не мешает, а помогает. Нет ревности. Могу говорить все открыто. Сейчас начались выборы, и все думают, если мы помогаем — какой партии идет бонус? А сейчас все идет только Риге. Для меня это важно. А после выборов буду думать.

Какие перспективы украинских беженцев в Риге?

Государство не было готово к ситуации. Самоуправление пришло на помощь — думаю, мы сработали хорошо. Было 90 дней. Надо придумать, что дальше. Новый вариант одни эксперты считают хорошим, сравнивают с другими странами. Сами беженцы и организации считают, что это не сработает. Время покажет. В звонках в наш центр вопрос номер один — что будет после 25 мая. Мы говорим, что будет возможность у кого-то жить и он получит 100 евро (на второго и последующего — по 50 евро). На улице никто не останется — это могу обещать.