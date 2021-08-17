25 метров отчуждения. У нового здания СГБ будет защитная полоса с запретом на некоторые виды деятельности

Кабинет министров принял решение поддержать инициативу Министерства внутренних дел установить ограничения на виды деятельности на территории ближе чем в 25 метров от возводящегося сейчас нового здания Службы государственной безопасности (СГБ) на Бривибас гатве 207.

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На территории защитных полос запрещено устраивать детские площадки и зоны отдыха, а также ставить палатки и костры, организовывать массовые мероприятия (в том числе, митинги, шествия и пикеты), содержать животных и заниматься погрузкой материалов, размещать механические транспортные средства, тракторную и иную технику, которая не используется для обеспечения функции объекта государственной безопасности.

Защитная полоса в 25 метров обеспечит, чтобы выполнение государственных функций и задач на объектах госбезопасности не подвергалось угрозе, а также, чтобы уменьшались потенциальные разведывательные риски, создаваемые иностранными спецслужбами. Новое здание СГБ находится по адресу Бривибас гатве 207 в жилом районе Риги, поэтому минимальная ширина защитной полосы — 25 метров.

Новое здание СГБ возводится на месте бывшего велотрека Marss. В прошлом году в рамках предвыборной кампании в Рижскую думу жители близлежащих районов и общественные активисты выступали против вырубки деревьев на территории будущего здания спецслужбы, призывали разбить в этом месте парк. Однако вскоре после выборов в Рижскую думу — 31 августа 2020 года — на территории бывшего трека в ускоренном темпе начали вырубать деревья, освобождая площадку под строительство.

Ранее Комиссия Сейма по национальной безопасности заявила, что откладывать строительство нового здания СГБ недопустимо в нынешних условиях безопасности, и что объект нужно построить именно на месте бывшего велотрека, которое единственное отвечает нуждам спецслужбы.