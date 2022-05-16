27 отделений УДГМ возобновляют обслуживание клиентов в порядке живой очереди
Foto: LETA

С понедельника 27 отделений Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) возобновляют обслуживание в порядке очереди, без предварительной записи.

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Рижское 2-е отделение УДГМ возобновит прием в клиентов в порядке живой очереди с 17 мая, а Рижское 3-е отделение УДГМ — с июня

В порядке такой живой очереди можно оформить только паспорт и электронные идентификационные карты. Карты, дающие право на пребывание в Латвии, можно оформить только по предварительной записи.

В отделение УДГМ нужно прийти, взяв с собой старый паспорт и электронную идентификационную карту. Документ нужно будет отдать в УДГМ.

Клиенты обслуживаются в том порядке, в котором они пришли в отделение, и нужно готовиться к очередям.

Рижские отделения в начале дня выдают клиентам конкретное количество номерков, а региональные отделения выдают номерки постепенно, по ходу дня.

Сигулдский филиал продолжает обслуживать клиентов только по предварительной записи, а поездки в Ливаны будут осуществляться также только по предварительной записи.

После 16 мая, параллельно с обслуживанием в порядке живой очереди, будут оказываться и услуги по предварительной записи.

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