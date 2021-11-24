272 домов Риги могут почувствовать нехватку дворников, но у RNP есть план

Во многих домах не хватало дворников еще до начала пандемии Covid-19. Но ситуация усложнилась после того, как Rīgas Namu Pārvaldnieks (RNP) отстранил работников без сертификатов из-за правила об обязательной вакцинации в общественном секторе.

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Норма Кабмина в особенности затронула именно дворников. Чтобы продолжить непрерывность услуг уборки, RNP внедряет новые решения.

Например, в некоторых зданиях пересчитали площадь очищаемых территорий — теперь уборщики, которые прежде работали на полставки, работают на полную ставку, убирают также территории домов, которые остались без собственных дворников. Некоторым из них наняли помощников.

Также дворников заменяют специально созданные объединения. Они оснащены всем необходимым оборудованием и транспортными средствами, которые позволяют убирать большее количество зданий.

"Профессия дворника в целом становится все менее популярной. Поколения меняются, и управляющим все сложнее обеспечивать порядок в подъездах домов и близлежащих территориях", — объяснил председатель правления RNP Рональдс Нейманис.

"Работая над долгосрочным планом развития, мы все чаще склоняемся к возможности использовать бригады уборщиков, оснащенных необходимой техникой", — добавил Нейманис.

RNP также активно приглашает на работу дворников, и с начала чрезвычайной ситуации к работе приступили уже 30 новых сотрудников.

Во всех домах уборка проводится в полном объеме, но в случае, если возникают проблемы, предприятие призывает обращаться с жалобами по почте rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv.