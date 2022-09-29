28 тысяч латвийцев взяли гражданство РФ. Многим придется сдавать экзамен по госязыку, чтобы сохранить вид на жительство

Более 28 тысяч жителей -граждан и неграждан — Латвии когда-то сменили латвийский паспорт на российский. Многие из них пошли на это, чтобы пораньше уйти на пенсию: пенсионный возраст в РФ ниже, чем в Латвии. Теперь им придется доказывать доказывать, что они владеют латышским языком по крайней мере на базовом уровне.

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22 сентября Сейм утвердил в окончательном чтении поправки к Иммиграционному закону. Согласно этому решению, постоянный вид на жительство граждан Российской Федерации, которые ранее были гражданами или негражданами Латвийской Республики, будет в силе до 1 сентября 2023 года. После этого гражданам РФ придется предоставить документальное подтверждение того, что они владеют госязыком.

Как будет работать эта система? Есть ли исключения или льготы? И что будет с теми, кто не сможет или не захочет сдавать экзамен? С этими вопросами Delfi обратился в Управление по делам гражданства и миграции.

На какую категорию такие граждане России должны сдать экзамен по латышскому языку?

Сдать надо на категорию А2 (это низшая категория). Удостоверения, которые выданы начиная с 1 февраля 2001 года, остаются в силе — людям, получившим "категорию" ранее, пересдавать экзамен не нужно.

Есть ли какие-то льготы?

Есть. Основания перечислены в 7-м пункте 2-й статьи Правил Кабинета министров "Об объеме знаний государственного языка и порядке проверки навыков государственного языка".

Экзамен не нужно сдавать тем, кто

получил основное, среднее или высшее образование на латышском языке по аккредитованной программе (нужно документальное подтверждение);

получил образование по аккредитованной программе для нацменьшинств и сдал централизованный экзамен по госязыку в девятом или 12-м классе (нужен сертификат);

успешно сдал экзамен по латышскому языку в бакалавриате европейской школы;

имеет проблемы со здоровьем (см. ниже);

моложе 15 или старше 75 лет.



Функциональные нарушения и заболевания, при которых человек освобождается от сдачи экзамена, перечисляются в таблицах 2-го Приложения к Правилам Кабинета министров. В случае, когда речь идет о функциональных нарушениях, то в зависимости от диагноза человек может быть полностью освобожден от сдачи экзамена или же освобожден от какой-то его части (например, письменной или, напротив, устной). Так, при утрате функции мускулов человек сдает устную часть экзамена, но освобождается от письменной. При проблемах с речью — сдает только устную часть. При нарушении сердечных функций и функций кровяного давлении (диагностированной гипертонии) человек полностью освобождается от экзамена. Также от сдачи экзамена освобождены люди с диагностированной деменцией, расстройствами психики (шизофрения, паранойя и т.д).

В 3-м Приложении к этим Правилам можно также найти форму медицинского заключения, подтверждающего наличие заболеваний и нарушений, освобождающих от экзамена по госязыку.

Что будет, если гражданин РФ не будет сдавать экзамен? Выдадут ВНЖ? Депортируют?



Пока не очень понятно.

Сейчас Иммиграционный закон не дает ответа на этот вопрос, отмечает Управление по делам гражданства и миграции. При этом учреждение признает, что теоретически возможность пересдать экзамен по госязыку есть. Но для того, чтобы повторно сдать экзамен, нужно находиться в стране, то есть получить после 1 сентября 2023 года хотя бы временный вид на жительства. "Пока закон не предусматривает выдачу временного вида на жительство на основании того, что не сдан экзамен по госязыку", — поясняет ведомство.

В то же время 24-я статья Иммиграционного закона оговаривает ситуации, когда вид на жительство все же может запросить супруг гражданина или негражданина Латвии или же родители гражданина или негражданина Латвии.

В случае, если речь идет о родителях гражданина или негражданина Латвии, или обладателя постоянного вида жительства, которые достигли пенсионного возраста по латвийским законам (в 2023 году для женщин ровно 64 года, для мужчин — 64 года и 6 месяцев), то они могут запросить временный вид на жительство сроком на один год, согласно 30-й статье Иммиграционного закона. Затем вид на жительство может быть выдан еще раз сроком на четыре года. После этого может быть выдан постоянный вид на жительство.

То есть если у граждан России, достигших по латвийским законам пенсионного возраста, в Латвии живут дети (граждане или неграждане Латвии), то у них есть основание для запроса на вид на жительство.

Нужно ли гражданам РФ доказывать, что у них есть доходы в размере 500 евро в месяц?



Управление по делам гражданства и миграции утверждает, что такого требования пока нет: у этих людей уже есть постоянный вид на жительство. Доходы нужно доказывать, когда впервые запрашиваешь вид на жительство, и в этом случае годится и гарантийное письмо от родственников. Отвечая на вопрос, не может ли отсутствие дохода в 500 евро впоследствие стать основанием для выдворения из страны, УДГМ ответило так: "Каждый случай оценивается индивидуально, принимаются во внимание семейные связи, связь с государством и так далее".

Кого все это касается? Сколько в Латвии граждан России, которые прежде были гражданами или негражданами Латвии?



По ситуации на 28 сентября в Латвии было 18 691 женщин и 9 765 мужчин, попадающих под эту категорию. В возрасте старше 75 лет находятся 4 440 женщин и 2 557 мужчин. Все они будут освобождены от сдачи экзамена по госязыку в силу возраста.

В возрасте 51-75 лет находятся 13 305 женщин и 5 739 мужчин, в возрасте 18-50 лет — 908 женщин и 1431 мужчин. Кроме того, в стране есть несовершеннолетние, которые получили гражданство России — 38 девочек и 38 мальчиков.