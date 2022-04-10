30 апреля в столице — Большой субботник. Рижан просят предлагать места для проведения уборки

Рижская дума в сотрудничестве с движением Lielā talka ("Большой субботник") снова призывает жителей привести в порядок территории в округе. Большой субботник в этом году пройдет 30 апреля. До 26 апреля жителей призывают предлагать места для уборки в Риге — на сайте talkas.lv

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После того, как будет предложено место для уборки, с ответственными за нее свяжется один из координаторов рижского субботника, чтобы согласовать адрес и принадлежность имущества, прогнозируемый объем и вид отходов, а также уточнить место, где будет временно сложен собранный мусор для последующего вывоза.

Просим участников уборки складывать мусор в специальные пакеты, поскольку только они предусмотрены для вывоза отходов в рамках "Большого субботника". Эти мешки можно будет получить бесплатно 30 апреля в утвержденном месте субботника у ответственного за уборку, либо — в Риге, на ул. Даугавпилс, 31, позвонив муниципальным координаторам субботника в следующее время:

11-го и 13-го апреля — с 8:30 до 19:00;

19-го и 21-го апреля — с 8:30 до 19:00;

С 26-го по 29-е апреля — c 8:15 до 19:00.

Участникам субботника следует помнить, что самоуправление организует вывоз отходов только с территории муниципалитета. Своевременная регистрация мест уборки и их подтверждение позволят организовать такой же своевременный вывоз мусора. Если уборка ведется на территории частной собственности либо на прилегающей территории, то за организацию вывоза отходов отвечает собственник/владелец/управляющий территорией.

После 26 апреля уже нельзя будет предложить новые места проведения уборки, но можно будет подключиться к ней на уже утвержденных территориях, связавшись с ответственными за субботники.

По вопросам, связанным с организацией "Большого субботника" в Риге просьба звонить координаторам в зависимости от административной территории:

Латгальское предместье и Центральный район Риги: Андрейс Арнис, +37167026056; Марианна Скудра, +37167026654

Зиемельский (Северный) район и Видземское предместье Риги: Виярс Задарожнайс, +37167013579; Вера Соловьева,+371 67105924

Земгальское предместье и Курземский район Риги: Байба Звайгзне, +37167037074; Ролфс Вендиньш, +37167181874

Более подробная информация о предложении мест для уборки и советы участникам субботника — на сайте talkas.lv.

Lielā talka — это негосударственная организация, которая каждый год, начиная с 2008-го, проводит по всей стране субботники, а также реализует различные просветительские проекты по вопросам охраны окружающей среды.