30 километров пограничного забора пылятся на складе. МВД не устраивает репутация фирмы, готовой установить ограждение
Foto: LETA

Пока беженцы пытаются нелегально пересечь латвийско-белорусскую границу, а государство тратит средства на предотвращение миграционного кризиса, на складе дорожно-строительной компании Igate хранится 30-километровый, готовый к установке забор. Однако сотрудничество с компанией приостановлено, сообщает портал rus.lsm.lv со ссылкой Латвийское радио.

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Все 30 километров ограждения в настоящее время находится в Тиране, на складе компании Igate. Забор на основании договора, заключенного с Государственной пограничной службой в 2019 году, был подготовлен к установке на восточной границе, но работы отменили. Это произошло после того, как в 2019 году Бюро внутренней безопасности (ИБР) задержало экс-главу Погранохраны Нормундса Гарбарса по подозрению в возможных нарушениях при строительстве латвийско-российской границы. В ходе расследования Бюро присвоило статус подозреваемых по уголовному делу четверым — в том числе и председателю правления Igate Марису Пейлансу.

Сам Пейланс пояснил Латвийскому радио, что договор между ответственным министерством и компанией до сих пор не расторгнут, а только приостановлен. Забор готов к установке, а сотрудничество с предприятием застопорилось исключительно на основании подозрений.

По словам Пейланс, еще в августе ограждение было предложено МВД Латвии:

"Мы проинформировали, что у нас есть забор, что мы готовы немедленно возобновить его установку".

Премьер-министр Кришьянис Кариньш на вопрос, почему ограждение не используется, ответил, что уверен в компетентности МВД, которое справится со своими задачами.

Янис Вейде, совентник министра внутренних дел по юридическим вопросам, также не ответил на вопрос Латвийского радио, чем объяснить приостановление сотрудничества с Igate, если до сих пор не предъявлено никаких обвинений. "Я не могу комментировать отдельные уголовные дела. Министр и министерство доверяют службам", — указал Вейде.

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