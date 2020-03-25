30 марта состоится последний репатриационный рейс в Латвию

Министерство иностранных дел объявило, что заканчивает репатриацию жителей Латвии. Последний рейс состоится 30 марта - авиакомпания airBaltic доставит латвийцев из Франкфурта в Ригу.

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Рейс организован с целью позволить вернуться домой тем жителям Латвии, кто оказался очень далеко от родины, в местах с нерегулярным сообщением. Начиная с апреля организация репатриации будет индивидуальной. В МИД отметили, что не все путешественники решили вернуться в Латвию и ведомство уважает решение остаться за пределами родины.

МИД отмечает, что министерство начиная с 16 марта многократно призывало жителей Латвии вернуться. За прошлую неделю был организован 21 рейс из восьми разных стран. В МИД считают, что на 27 марта в Латвию вернутся все жители, отозвавшиеся на призыв ведомства и на пути которых не было существенных непреодолимых препятствий.

Те, кто всё ещё нуждаются в помощи МИДа, чтобы вернуться в Латвию, могут связаться с ведомством по адресу palidziba@mfa.gov.lv. Тех, кто решил остаться за границей, министерство призывает сообщить об этом по адресу palieku@mfa.gov.lv.