30 октября Латвия перейдет на зимнее время

В этом году летнее время в Латвии закончится 30 октября в 4:00 – в ночь с субботы на воскресенье часы нужно будет перевести на час назад.

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Поскольку на Европейском уровне еще не принято соглашение о смене времени два раза в год, в Латвии по-прежнему действует ранее утвержденный порядок — летнее время действует с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября. В связи с этим следующем году, 26 марта 2023 года, снова произойдет переход на летнее время, которое будет действовать до 29 октября.

Переход на летнее время определяют правила Кабинета министров "О переходе на летнее время". В правилах говорится о том, что в последнее воскресенье марта, в 3:00 часы нужно перевести на час вперед, а в последнее воскресенье октября в 4:00 — на час назад.

Директива Европейского Союза также определяет, что начало и завершение летнего времени едины для всех стран-участниц Европейского Союза.

Впервые летнее время в Латвии ввели в 1981 году. Начиная с 1997 года летнее время действует с последнего воскресенья марта до последнего последнего воскресенья октября.