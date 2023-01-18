300 экзаменуемых в день. Центр содержания образования готов проверить в срок знание госязыка у граждан РФ

В установленные сроки удастся организовать процесс проверок знания государственного языка гражданами России и Беларуси с постоянным видом на жительство в Латвии, заверила депутатов на заседании Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества глава Государственного центра содержания образования (VSIC) Лиене Вороненко, сообщает агентство LETA.

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По словам главы VSIC, четкий сигнал о том, что сроки проведения экспертизы должны быть соблюдены, будет наилучшим образом способствовать этому процессу.

Напомним, что до 1 сентября 2023 года проводится перерегистрация граждан РФ с постоянным видом на жительство — бывших граждан и негражан Латвии. Чтобы сохранить право жить в Латвии, они должны доказать наличие регулярных доходов и представить свидетельство о владении госязыком хотя бы на низшую категорию А2. Экзамены по латышскому языку будет принимать VSIC. От проверки освобождаются люди старше 75 лет, а также те, кто подтвердят определенные медицинские диагнозы.

Отвечая на вопросы главы комиссии Ингмара Лидаки ("Объединенный список"), Лиене Вороненко пояснила, что учреждение подсчитало, что нужно экзаменовать по 300 человек каждый день, чтобы обеспечить проверку владения госязком почти 18 000 граждан России и Беларуси с постоянными видами на житнльства в Латвии. Для VSIC это самая большая нагрузка, которая когда-либо была у учреждения. В прошлом году VSIC за весь год принял всего около 5000 экзаменов.

Ингмар Лидака обратил внимание на то, что VISC предстоит решить и другие задачи — принимать экзамены на знание латышского языка для учителей, водителей такси и, при желании, а также украинских беженцев, чтобы они могли успешно интегрироваться в рынок труда.

Депутат Сейма от Национального объединения Гиртс Лапиньш, в свою очередь, подчеркнул, что если появятся в обществе какие-то группы, которые будут предлагать вносить какие-то изменения, то "у нас пока нет других вариантов, кроме как придерживаться жестких сроков".

Вороненко пояснила депутатам, что на желание и возможность людей пройти тест на знание государственного языка влияет мотивация, предыдущее образование, способность к обучению, а также тот факт, что большая часть упомянутой группы — это пожилые люди, у которых медленнее когнитивные процессы и способность к обучению. VSIC даст людям старше 50 лет возможность сдавать письменный экзамен на бумаге, а не за компьютером.

Материал Delfi о том, каким образом Госцентр содержания образования собирается организовать процесс записи на языковые экзамены и их последующей сдачи — читайте ЗДЕСЬ. Судя по данному предложению, второй попытки у экзаменующихся не будет.