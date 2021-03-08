"300 евро, но не на руки". Сотрудники дошкольных учреждений разочаровались размером доплат
Foto: DELFI

Руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) Инга Ванага сообщила порталу Delfi, что некоторые сотрудники дошкольных учреждений остались разочарованными размеров надбавок после вычета налогов. Хотя Министерство образования и науки (МОН) предупреждало, что доплаты не достигнут 300 евро "на руки", многие педагоги, получая надбавки, остались разочарованными.

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"Возмущение и разочарование очень велики, — сказала Ванага. — Нам в профсоюз уже звонили и изливали думу вторые половинки педагогов дошкольных учреждений. Они видят, как работает человек, и какому риску подвергается вся семья".

Министерство образования и науки ранее сообщало, что сумма надбавок составит 300 евро или 242,74 евро после вычета налогов, а взносы работодателя на обязательное государственное социальное страхование — 57,26 евро.

Размер разовой надбавки составляет примерно 30% от минимальной ставки заработной платы учителя, ранее указывало МОН.

"Мы предупреждали, что средняя нагрузка дошкольных педагогов составляет 0,85. У нянечек получается 40 часов. Это полная занятость в силу специфики работы. В итоге получается, что где-то няня получила больше, чем воспитатель", — объяснила Ванага.

Для доплат педагогам и вспомогательному персоналу детских садов в условиях пандемии Covid-19 было выделено 6,3 млн евро из программы госбюджета "Средства на непредвиденные расходы".

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