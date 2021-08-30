31 августа — последний день работы крупных центров вакцинации в Риге. Где в столице можно привиться осенью?

В понедельник и во вторник — 30 и 31 августа — еще можно сделать прививки в порядке "живой очереди" в крупных центрах вакцинации столицы — Доме Конгрессов и на Центральном рынке.

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Оба дня центр вакцанации в Доме Конгрессов работает с 9.00 до 18.30, на Центральном рынке — с 9.00 до 18.30. В обоих центрах прививают вакциной Pfizer/Biontech.

В дальнейшем рижане смогут вакцинироваться от Covid-19 у своего семейного врача, в учреждениях здравоохранения столицы и в больших торговых центрах. Пожилые люди без предварительной записи могут вакцинироваться и в дальнейшем в Рижском роддоме (ул. Миера, 45) по рабочим дням с 8.00 до 14.00.

Пункты вакцинации работают в торговых центрах: Galleria Riga, Galerija Centrs, Domina, Akropole, Origo, Alfa, Riga Plaza, Dole, Sāga, в магазине IKEA и на Имантском рынке. Получить вакцин можно как зарегистрироваться на конкретное время на сайте manavakcina.lv или позвонив по телефону 8989, так и придя без предварительной записи. В 10.00 до 11.00 в приоритетном порядке прививают сениоров. При себе нужно обязательно иметь паспорт или ID-карту!