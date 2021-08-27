31 августа закроются два рижских центра вакцинации
Foto: LETA

Вечером 31 августа закроются два центра вакцинации в Риге - в Доме Конгрессов и на Рижском центральном рынке, сообщает Рижская дума. В этот день истекает срок договора между думой и Национальной службой здравоохранения.

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30 и 31 августа прививку от Covid-19 в этих центрах можно будет получить в порядке живой очереди. Там будет доступна вакцина BioNTech/Pfizer. Пункт вакцинации в Доме Конгрессов будет работать с 9 до 18:00, а на Центральном рынке с 9 до 18:30.

Начиная с 1 сентября рижане могут привиться у своего семейного врача или в столичных торговых центрах Galleria Riga, Galerija Centrs, Domina, Akropole, Origo, Alfa, Riga Plaza, Dole, Sāga, IKEA и на Имантском рынке, сообщает Рижская дума.

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Covid-19 Рижская дума
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