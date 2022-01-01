31 декабря немного увеличилось число пациентов с Covid-19 в больницах
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

За истекшие сутки в Латвии были госпитализированы 41 новый пациент с коронавирусом, 13 человек из больниц выписаны, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения.

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Общее число пациентов с диагнозом "Covid-19" в латвийских больницах за сутки сократилось с 438 до 446.

У 375 находящихся в больницах пациентов наблюдается заболевание средней степени тяжести, а 71 человек переносит болезнь тяжело.

Всего за период с начала пандемии в Латвии из больниц выписано 23 599 пациентов с Covid-19.

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