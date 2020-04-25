32 медика Рижской Восточной клинической университетской больницы отправлены на карантин

В отделении длительного лечения туберкулеза Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) после контакта с заболевшим Covid-19 пациентом на карантин были отправлены 32 медика, с больным контактировали также 24 пациента, сообщила агентству LETA представитель больницы Илга Намниеце.

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RAKUS подчеркивает, что Центр туберкулеза и заболеваний легких в Упеслеяс, в котором находится отделение длительного лечения туберкулеза, продолжает оказывать помощь хроническим больным, однако само отделение временно закрыто на дезинфекцию.

Намниеце сообщила, что больной Covid-19 пациент проходил лечение в отделении длительного лечения туберкулеза с 9 апреля. До этого он лечился в региональной больнице, где дважды сдавал анализы на Covid-19, и в обоих случаях результаты были отрицательными. В свою очередь результат проведенного в RAKUS анализа оказался положительным.

Все 32 медика и 24 пациента, с которыми контактировал больной, сдали пробы на Covid-19. Результаты всех тестов отрицательны. Медики были отправлены на 14-дневный карантин, после которого им нужно будет еще дважды сдать анализ на Covid-19, чтобы убедиться в том, что они могут вернуться к работе.

24 пациента, которые были признаны контактными лицами больного, отделены от других.

Намниеце добавила, что RAKUS сейчас обеспечивает доставку домой всех живущих в Риге и окрестностях столицы пациентов, которых выписывают из больницы.