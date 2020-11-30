32 рижские школы смогли организовать очное обучение для 1-6 классов
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В 32 рижских школах 1-6-е классы учатся очно, сообщила агентству LETA представитель департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Индра Вилде.

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Требование обеспечить каждому школьнику 3 кв. м площади в классе является серьезной проблемой, отметила Вилде.

Самоуправление опросило школы о том, как они планируют обеспечивать учебный процесс для 1-6-х классов с 30 ноября. Учебу для 1-3-х классов школы в основном планируют продолжать очно, для 4-6-х классов — в основном очно в сочетании с удаленной учебой, но допускается и полный переход к удаленной учебе.

В 36 школах ученики 1-4-х классов будут учиться очно каждый день, а 5-6-х классов — частично удаленно или только удаленно.

В пяти школах 1-6-е классы будут учиться только удаленно.

Для обеспечения очного учебного процесса привлечены помощники учителей из числа тех, кто ведет кружки по интересам и группы продленного дня. Также класс может быть разделен на группы, когда одна группа учится очно одну неделю, вторая — вторую неделю.

В целом в столице в 1-6-х классах учатся 37 030 детей.

Согласно информации на сайте Демартамента образования Рижской думы, всего в Риге 108 школ.

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LETA

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