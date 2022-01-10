33 таксистов подозревают в подделке документов, подтверждающих знание госязыка

По подозрению в предоставлении Регистру водителей такси фальшивых документов, подтверждающих знания государственного языка, начаты уголовные процессы против 33 таксистов, сообщает программа "Панорама" Латвийского телевидения.

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У Autotransporta direkcija есть подозрения о как минимум 35 случаях, когда водители, регистируясь в Регистре водителей такси, предоставили документы о владении латышским языком с признаками подделки.

Как отметил в программе "Панорама", председатель правления Autotransporta direkcija Кристианс Годиньш, с 2020 года водители такси должны подтверждать знание госязыка документами с установленным уровнем владения языком. Autotransporta direkcija уже фиксировала неоднократные попытки подать поддельные документы, чтобы попасть в регистр.

В одном случае состоялась ведомственная проверка. В другом случае Autotransporta direkcija обжаловала решение полиции и потребовала провести повторную проверку.

Латвийское телевидение информирует о том, что таксист раз в три года должен заново регистрировать в Регистре водителей такси. С 2020 года нужно также подавать документы, подтверждающие знание латышского языка.

По данным LTV, в 2020 году в Регистре было 8000 таксистов, в прошлом году — 5900. Сокращением числа таксистов летом прошлого года объяснилось повышение цен на услуги такси в Риге. Также звучала версия о том, что таксисты иностранного происхождения, столкнувшись с требованием предъявить документ о знании госязыка, переквалифицировались в работники востребованной бесконтактной доставки.