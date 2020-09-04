3/4 новой коалиции РД договорилось о распределении постов: очередь за "Новым Единством"

Объединение партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные" договорилось о распределении сфер ответственности в Рижской думе с Новой консервативной партией (НКП), национальным объединением "Все для Латвии" "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Латвийским объединением регионов, сообщил кандидат на должность мэра Риги Мартиньш Стакис ("Для развития/За!" и "Прогрессивные").

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По его словам, распределение сфер ответственности не будет обнародовано до тех пор, пока не состоятся переговоры с партией "Новое Единство" и не будет достигнуто соглашение со всеми партнерами по будущей коалиции.

Как сообщалось, сегодня продолжаются переговоры о формировании новой коалиции в Рижской думе.