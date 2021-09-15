35% жителей Латвии употребляют табачные и содержащие никотин продукты
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Более трети — 35% — жителей Латвии в возрасте от 18 до 60 лет употребляют табачные и содержащие никотин продукты, свидетельствуют данные компании Kantar, представленные на семинаре, посвященному снижению вреда от курения.

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Из 35% респондентов, курящих или иначе употреляющих такие продукты, 26% признались, что делают это регулярно, а 9% — время от времени.

В свою очередь, 37% респондентов признались, что никогда не употребляли табак и никотинсодержащие продукты, а 27% — в прошлом употребляли, а теперь уже не употребляют. Еще 1% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Данные опроса показывают, что мужчины, люди с начальным и средним образованием, с низким семейным доходом на душу населения (до 300 евро), а также со средним личным доходом (до 500 евро) чаще употребляют табак и никотинсодержащие продукты.

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LETA

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