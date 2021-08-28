37% жителей хотели бы расстрелять виновных в бедах Латвии: за пандемию это число не изменилось

Пандемия не сделала латвийцев сильно агрессивнее, чем раньше. Директор Центра исследований рынка и общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш опубликовал у себя в Twitter результаты опросов за последние семь лет, которые показывают, сколько процентов людей хотели бы расстрелять виновных в том, что жизнь в Латвии такая, какая она есть.

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В 2021 году в желании расстреливать тех, кто портит жизнь, призналось 37% опрошенных. 8% признались, что им этого хочется часто, 29% — что иногда. 50% опрошенных никогда не приходили в голову такие мысли, а 13% отказались отвечать на этот вопрос. В 2021 и 2020 году было мало — всего 50% — тех, кому эта мысль не приходила в голову никогда, зато в 2021 году было меньше всего тех, у кого такое желание возникает часто.

Самыми миролюбивыми латвийцы были в 2016 году — тогда в частом желании убивать признались только 10%, в эпизодическом — 23%, отказались отвечать 11%, а никогда не испытывали такого желания 56%.

Миролюбивость долго не продержалась: самыми агрессивными латвийцы были в 2017 году, когда 14% опрошенных сказали, что мечты о расстрелах посещают их часто, а 26% — что такое желание возникает периодически. Рекордно малое число человек, 49%, сказали, что никогда не испытывали подобных желаний, а 11% отказались отвечать.

На втором месте был 2020 год, когда 12% призналось в частом желании убивать, 28% — в периодическом, 10% отказались отвечать и 50% ответили, что такого желания не испытывали.

В опросах принимало участие около 1000 человек с 18 до 75 лет.