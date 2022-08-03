4 августа в Риге на правом берегу не будет горячей воды

АО Rīgas siltums информирует, что в четверг, 4 августа, в рамках подготовки к отопительному сезону будет проводиться гидравлическая проверка теплосетей. Горячей воды не будет во всех районах города, расположенных на правом берегу Даугавы.

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Горячая вода не будет подаваться в Старую Ригу, центр города, Кенгарагс, Дарзциемс, Дрейлини, Плявниеки, Пурвциемс, Межциемс, Тейку, Юглу, Чиекуркалнс, Саркандаугаву, Межапарк, Гризиньканлс, Брасу, Московский форштадт, Авоты, Румбулу, Шкиротаву, Скансте, Закюсалу и Петерсалу-Андрейсалу.

Гидравлическая проверка проводится в течение одного дня. Горячую воду обещают подключить уже вечером в четверг, исключая те места, в которых будут обнаружены повреждения. В таких местах подача горячей вода возобновится после необходимых ремонтов. Актуальная информация регулярно публикуется на сайте АО Rīgas siltums — www.rs.lv.

Чтобы обеспечить безопасность жителей — чтобы в случае обнаружения повреждения в окружающую среду не хлынул горячий теплоситель (вода, подкрашенная зеленым цветом) — еще до начала гидравлической проверки вода остужается до +45 градусов. Поэтому уже после обеда в среду, 3 октября, температура воды будет постепенно снижаться. Уже сейчас жители некоторых районов правобережья сообщают, что горячая вода едва теплая.

Во время проверки теплосети являются объектами повышенной опасности — давление теплоносителя превышает 16 атмосфер.

АО Rīgas siltums просит жителей незамедлительно сообщать об утечках воды по бесплатному круглосуточному телефону 8 00000 90.

Теплоснабжающее предприятие приносит извинения за доставленные неудобства и призывает с пониманием отнестись к ситуации.