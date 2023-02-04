4 февраля в Латвии заканчивается солярная зима

По мере увеличения продолжительности светового дня в северном полушарии подходят к концу самые темные три месяца года, или так называемая солярная зима.

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Согласно данным портала timeanddate.com, солярная зима в Латвии начинается 6 ноября и заканчивается 4 февраля. В этот период продолжительность светового дня в Риге составляет менее 9 часов в день, а в день зимнего солнцестояния - 6 часов и 43 минуты.

5 февраля начнется солярная весна, которая продлится до 6 мая. В этот период продолжительность дня в Риге увеличится с чуть менее 9 часов почти до 16 часов.

Самый светлый период года начнется 7 мая и закончится 5 августа, когда солярное лето уступит место солярной осени.

Астрономическая зима продлится до весеннего равноденствия 20 марта, но уже 18 марта день станет длиннее ночи.

Метеорологическая зима в Латвии началась 17 ноября прошлого года, когда среднесуточная температура стабильно опустилась ниже нуля. Метеорологическая весна наступит, когда средняя температура воздуха будет выше нуля в течение как минимум пяти дней подряд.

В связи с теплыми зимами последних лет, когда часто трудно провести границу между началом и концом метеорологической осени, зимы и весны, синоптики ввели критерий, согласно которому метеорологическая весна может наступить только после 6 февраля, которое по статистике является в Латвии самым холодным днем в году.