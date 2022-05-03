4 мая Латвия отмечает День восстановления независимости: подъем флагов, выставки, экскурсии, концерты

4 мая 1990 года Верховный совет Латвии принял декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики". На этой неделе на улицах Риги уже появились плакаты с фотографиями хроники времен восстановления независимости, сегодня в стране пройдет множество праздничных мероприятий.

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Утром 4 мая на Рижской телебашне на Закюсале будет поднят государственный флаг размером 3х6 метров. Традиция поднимать флаг на башне Закюсала зародилась в 2015 году, и каждый год 4 мая и 18 ноября на башне развевается красно-бело-красный флаг.

Флаги разных размеров уже подняты на радио- и телебашнях Резекне, Даугавпилса, Валмиеры, Цесвайне, а также в Тукумсе, Сабиле, Сигулде, Лиепае, Вентспилсе, Виланах, Прейли, Ливаны, Виесите и Елгаве, а также на единственной коммуникационной башне на улице Эрглю в культурно-историческом центре Риги.

В среду, 4 мая, Сейм в 12.00 соберется на торжественное заседание — выступит председатель парламента Инара Мурниеце (Национальное объединение). В заседании примут участие президент Латвии Эгилс Левитс, его предшественники — бывшие президенты, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), министры, а также депутаты Верховного совета, голосовавшие за восстановление независимости, представители дипкорпуса и международных организаций.

В 14.00 состоится церемония возложения цветов к памятнику Свободы. А уже с 10.00 у памятника Свободы будет усилиями всех возлагающих цветы создавать композиция "Цветочная Латвия". Цветы будут уложены в в контурах государственной границы. С 12.30 до 13.30 на площади Свободы будут выступать молодежные духовые оркестры.

Еще до 4 мая на улицах Риги постепенно появлялось праздничное оформление: на фонарных столбах на мостах и эстакадах размещены вертикальные флаговые ленты; государственные флаги можно видеть и на специальных конструкциях и передвижных флагштоках. Дополняют традиционное оформление размещенные на столбах для афиш и стендах плакаты, посвященные независимости Латвии и Украины, а также объект городской среды Liesma ("Пламя") возле здания Латвийской национальной библиотеки. В свою очередь на пересечении бульвара Аспазияс и улицы 13-го января появится интерактивный объект Brīvības karogs ("Флаг свободы").

В этом году в день праздника на Ратушной площади вновь пройдет акция "Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai!" ("Надень народный костюм в честь Латвии!"): шествие в национальных костюмах проследует к памятнику Свободы с последующим возложением цветов к подножию монумента в честь независимости Латвии. После шествия на Ратушной площади выступят фольклорные группы Iļģi и Rikši, а также Катрина Диманта с друзьями и участниками Рижского танцевального клуба. В культурно-развлекательном центре Hanzas perons состоится грандиозное танцевальное представление Vilkaču mantiniece с новой хореографией, новым прочтением традиций.

Во Дворце культуры ВЭФ публику порадуют оркестр "Рига" и солисты, во Дворце культуры "Зиемельблазма" состоится праздничный концерт ZeMes balss ("Голос земли"), в Церкви Святого Петра всех ждут на концерт Rītausmas mūzika Latvijai ("Музыка рассветов — Латвии"), а в Малой гильдии — на выступление молодежного хора Balsis, солистки Виктории Пакалниеце, поэтессы и писательницы Инесе Зандере и концертмейстера Иевы Дзерве.

В завершение праздника всем предлагают объединиться в патриотических чувствах на концерте Idejas vārdā ("Во имя идеи") на площади у рижского Дома конгрессов — в месте, которое сейчас стало важным для тысяч украинцев. Здесь выступят музыкант Карлис Казакс и группы Siensliens, Stūrī zēvele, JUUK, Baložu pilni pagalmi, Dzeltenie pastnieki и Dzelzs vilks.

Кроме того, 4 мая всех, особенно семьи с детьми, приглашают в парк Кронвалда, где будут организованы творческие мастерские Radi zaļu Latviju! ("Создай зеленую Латвию!"). А в центре культуры и отдыха "Иманта" — передвижная выставка Demokrātijas atdzimšana ("Возрождение демократии"). Традиционный марафон латвийских фильмов в этом году пройдет не только в кинотеатре Splendid Palace, но и в зале "Кокару" Большой эстрады Межапарка и в центрах культуры "Ильгюциемс" и "Иманта". В Рижском музее югендстиля запланированы праздничные экскурсии о событиях, укрепивших дух национальной свободы и веру народа в свои силы. Бесплатные экскурсии и мероприятия для всей семьи состоятся также в Латвийском национальном историческом музее и Музее Народного фронта.

Подробная программа праздника с информацией об участниках, времени и месте мероприятий — на сайте www.kultura.riga.lv