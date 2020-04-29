4 мая Левитс обратится к латвийцам в прямом эфире: поздравит с 30-летием восстановления независимости

Утром 4 мая, в 30-летнюю годовщину восстановления независимости Латвийской Республики, президент страны Эгилс Левитс произнесет в прямом эфире Латвийского телевидения речь, адресованную жителям. Перед этим глава государства индивидуально возложит цветы к памятнику Свободы.

Обращение Левитса к латвийцам начнется на LTV в 10:06. Позже в тот же день, в 17:00, президент расскажет в эфире свои воспоминания о 4 мая 1990 года.

4 мая 1990 года 138 из 201 депутата Верховного совета приняли декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики". Председатель Верховного совета Анатолий Горбунов направил президенту СССР Михаилу Горбачеву письмо о том, что Латвия начинает переходный период к независимой республике. Такое же послание было направлено правительствам стран мира, народам СССР и демократическим организациям.

В этот день у здания парламента стояли тысячи человек, которые следили за голосованием. После исторического заседания депутатов, проголосовавших за независимость, встречали цветами, а на набережной Даугавы состоялся многотысячный митинг.