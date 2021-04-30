4 мая Сейм соберется на праздничное заседание: прямой эфир покажут по LTV, на Латвийском радио и в Facebook
Foto: Saeimas administrācija

Во вторник, 4 мая, в 12.00 состоится торжественное заседание Сейма по случаю Дня восстановления независимости Латвийской Республики, на котором с обращением выступит председатель парламента Инара Мурниеце.

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Как агентству LETA сообщили в пресс-службе Сейма, с учетом ограничений из-за Covid-19 заседание пройдет в формате видеоконференции. Депутаты будут находиться в нескольких отдельных помещениях парламента.

Заседание будет транслироваться на странице Сейма в Facebook, на Латвийском телевидении и Латвийском радио.

В заседании примет участие премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Также в годовщину восстановления независимости Латвийской Республики члены президиума Сейма возложат цветы к памятнику Свободы.

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LETA

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LETA

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