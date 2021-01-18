40-часовая недельная нагрузка для латвийских учителей может быть введена в 2022 году
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В соответствии с решением рабочей группы по повышению оплаты труда учителей в 2022/2023 учебном году для учителей может быть введена 40-часовая рабочая нагрузка в неделю.

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В настоящее время нагрузка учителя, или количество оплачиваемых рабочих часов в неделю, составляет 30 рабочих часов в неделю, включая учебные часы и факультативные занятия, подготовку к урокам, проверку работ учеников, индивидуальную, групповую работу с учащимися и консультации, классное руководство, методическую работу и др. При определении нагрузки учителя директор школы учитывает количество учеников в классе и предмет, который преподает учитель.

МОН обсудило вопрос о нагрузке учителей на нескольких вебинарах, которые прошли в разных городах Латвии. Министерство отмечает, что вебинары предоставили возможность всем заинтересованным сторонам принять участие в опросе и высказать свое мнение о нагрузке учителей.

Из 187 представителей начальной и основной школы 50% поддержали 40-часовую рабочую неделю и 50% — 36-часовую неделю, в то время как 68% из 133 представителей средних школ и гимназий поддержали 40-часовую рабочую неделю, а 32% — 36-часовую неделю.

Как сообщалось, в апреле МОН обещает представить новую модель оплаты труда учителей.

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