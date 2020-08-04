40 евро превратились в 69 евро: неоплаченные водителями за 30 дней штрафы теперь передают судебным исполнителям

С 1 июля текущего года, то есть после вступления в силу нового закона об административных правонарушениях, установлены жесткие условия по оплате штрафов для автоводителей. Теперь требуемую сумму следует перечислить в Госкассу в течение 30 дней — в противном случае дело о взыскании штрафа передается судебным исполнителям. И, как выяснила передача Zebra телеканала TV3, в итоге заплатить придется значительно больше, чем изначально было указано в административном акте.

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Этот факт особенно важно учитывать тем автоводителям, которые раньше не спешили с оплатой штрафа, так как его можно было оплатить при прохождении техосмотра, причем без начисления пени. Теперь все намного строже.

Если штраф не уплачен за первые 30 дней, судебный иполнитель регистрирует дело, направляет должнику заказное письмо, в котором указывается, что теперь нужно будет не только заплатить штраф, но и причитающиеся дополнительные расходы по его взысканию. Первые 10 дней с момента получения письма коэффициент дополнительных расходов составляет примерно половину от полной суммы, которую могут начислить сверх основного штрафа. Если водитель не платит и в эти 10 дней, следует считаться, что дополнительные расходы вырастут.

Например, при неоплаченном штрафе в 40 евро, если дело дошло до судебного исполнителя, первые 10 дней после получения "письма счастья" уже придется заплатить 69 евро. По прошествии 10 дней сумма вырастет до 80-90 евро и продолжит расти в зависимости от применяемых к должнику средств исполнения.

Стоит помнить, что Гражданский процессуальный закон позволяет судебному исполнителю, если тот столкнулся со злостным неплательщиком, взыскать требуемую сумму за счет зарплаты "клиента" или его средств на банковском счету, а в самых крайних случаях — и за счет движимого и недвижимого имущества.