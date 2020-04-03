40 работников здравоохранения заболели Covid-19

Всего 40 работников сферы здравоохранения заболели Covid-19, во время пресс-конференции сообщил директор департаменты профилактики и анализа риска инфекционных заболеваний Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

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Пути заражения новым коронавирусом самые разные, а источником могут быть как пациенты, так и коллеги, указал Перевощиков. Появились и случаи, когда заражение связано с получением медицинских услуг. На данный момент примерно 10% от всех случаев заболевания Covid-19 связаны с системой здравоохранения.

По мнению Перевощикова, больницам необходимы более строгие меры безопасности. Любые пациенты с симптомами легкого респираторного заболевания могут быть потенциальными носителями SARS-CoV-2, поэтому работники здравоохранения должны носить индивидуальные средства защиты.

Как уже сообщалось, в пятницу, 3 апреля, был констатирован первый случай смерти среди больных Covid-19. Умерла пожилая женщина, причины смерти связаны с одним из хронических заболеваний, а не с новым коронавирусом.

За сутки новый коронавирус выявлен у 35 человек, в сумме им болеют 493 человека.