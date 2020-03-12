40-я школа уйдет на карантин на день позже

Рижская средняя школа №40 13 марта будет открыта, педагоги будут находиться на своих местах. Об этом решении школа уведомила родителей.

Свое решение учебное заведение обосновало тем, что организовать дистанционный учебный процесс за одну ночь не получится.

Приходить в этот день в школу не обязательно, пропуски будут считаться оправданными. Решение о посещении или непосещении школы оставлено на усмотрение родителей.

Как сообщалось, с 13 марта все школы Латвии закрываются из-за пандемии коронавируса. До 14 апреля обучение будет дистанционным.